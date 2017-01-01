Apple презентував нові операційні системи

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Презентація Apple

Презентація відбулася в рамках щорічної конференції для розробників WWDC

Компанія Apple презентувала чотири нових операційних систем: macOS High Sierra для комп'ютерів, watchOS 4 для AppleWatch, а також iOS 11 для мобільних пристроїв та tvOS для Apple TV.

Презентація відбулася у Сан-Хосе (Каліфорнія) в рамках щорічної конференції для розробників WWDC, яку проводить Apple.

Окрім іншого, платіжна система Apple Pay отримала функцію переказів грошей між індивідуальними користувачами, який буде здійснюватися за допомогою віджета для додатка iMessage.

Гроші будуть надходити на внутрішній рахунок системи, звідки їх можна буде переводити на підключені до системи банківські карти.

Siri отримала оновлення голосового синтезатора із різними інтонаціями, смислові паузи і більш натуральний чоловічий голос.

Голосовий помічник також отримав можливість миттєво перекладати мову користувача з англійської на китайську, французьку, німецьку, італійську та іспанську.

Джерело: Громадське