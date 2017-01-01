Арбітраж у Стокгольмі відхилив вимоги «Газпрому» до України

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Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги російського ПАТ «Газпром» до НАК «Нафтогаз України» щодо контракту на постачання газу до України від 2009 року у частині принципу «бери або плати». Про це повідомили у прес-службі «Нафтогазу».

«Ми отримали рішення. Поки що ми коментуємо те, що вимоги «Газпрому» щодо «бери або плати» було повністю відхилено», — повідомили у прес-службі.

У прес-службі «Нафтогазу» уточнили, що Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги російської компанії за основною частиною позову – «бери або плати».

Нагадаємо, сума позивних вимог НАК «Нафтогаз України» до російського «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі становлять близько 50 млрд дол.

Також нагадаємо, «Газпром» збільшив суму позову до «Нафтогазу» до 37 млрд дол. При цьому раніше у «Нафтогазі» повідомили, сума позивних вимог «Газпрому» до НАК у Стокгольмському арбітражі становить приблизно 50 млрд дол.

Додамо, українські вимоги до «Газпрому» пов'язані з двома контрактами - на постачання і на транзит газу.