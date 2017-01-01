Арбузов збирається повертатись в Україну

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Сергій Арбузов Фото: Дзеркало тижня

Інтерпол більше не розшукує Арбузова, - адвокат

Колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов має намір повернутись в Україну, щойно справа проти нього буде закрита.

Про це сказав на прес-конференції його адвокат Сергій Ковальов.

«Планує повернутись. Але на сьогодні він може вільно пересуватись усіма країнами світу, на жаль, крім України, де розшук його ще не скасовано, справа не закрита. (Коли) буде закрита справа, він має намір повернутись в Україну», - сказав адвокат.

Ковальов нагадав, що Інтерпол поновив Арбузова у праві на вільне пересування, оскільки його справа була визнана політичною. Проте, за словами адвоката, ГПУ склала його клієнтові нову підозру.

«Інтерпол скасував міжнародний розшук Арбузова. Тим самим Інтерпол поновив його право на вільне пересування», - наголосив Ковальов.

Проте, за словами адвоката, ГПУ склала його клієнтові нову підозру. За його словами, Генпрокуратура, натомість висунула обвинувачення Арбузову у справі Укртелекому, щоб за допомогою неї знову оголосити його у розшук. Адвокат каже, що такі дії ГПУ мають ознаки злочину у вигляді незаконного притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи.

«Офіційного документа (про підозру) ми поки не отримували, коли отримаємо, то звернемося до правоохоронних органів для притягнення винних до відповідальності. Також ухвалимо всі заходи для доказу невинності Арбузова», - зауважив Ковальов.

ГПУ 5 травня повідомила колишньому першому віце-прем'єр-міністру Сергію Арбузову про підозру у вчиненні незаконного фінансування упродовж 2012 - 2013 років створення телекомунікаційної мережі спеціального призначення /ТМСП/ за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Наразі вирішується питання про оголошення Арбузова у міжнародний розшук та обрання йому запобіжного заходу.