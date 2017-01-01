Арештовано акції Промінвестбанку, власником яких є Янукович



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Янукович і Володимир Путін

Слідство вважає, що лише такий спосіб колишній президент, підозрюваний у держзраді, не зможе їх відчужити

Печерський районний суд задовольнив клопотання військової прокуратури щодо арешту цінних паперів, емітованих ПАТ «Промінвестбанк», власником яких є екс-президент України Віктор Янукович.

Як стало відомо «Главкому» з відповідної ухвали, яку було оприлюднено 5 квітня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Слідчий переконував суд, що незастосування заборон відчуження та розпорядження цінними паперами на вказаному рахунку надасть можливість Януковичу або його представникам за дорученням безперешкодно відчужити їх чи іншим способом розпорядитись ними. А це, на думку військової прокуратури, може в подальшому перешкодити виконанню вироку суду в частині можливої конфіскації майна підозрюваного та забезпечення цивільного позову.

Крім цього, у вказаному досудовому розслідуванні досліджуються факти планування, підготовки та ведення агресивної війни проти України представниками влади Російської Федерації та Збройних Сил Російської Федерації, підбурювання українських військовослужбовців до вчинення державної зради.

28 листопада 2016 року Віктору Януковичу повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України («Державна зрада», «Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України», «Планування, підготовка, розв’язання та ведення агресивної війни»).

За повідомленнями ЗМІ, Віктору Януковичу належить 3027 акцій «Промінвестбанку», при цьому найбільший акціонер, російський державний Внєшекономбанк (ВЕБ) володіє 497,2 млн. акцій.

«Промінвестбанк» заснований в 1992 році. У травні 2009 року його купив російський ВЕБ.