Археологи розкопали в Узбекистані місто, розміром з Монако

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Археологічні дослідження в Узбекистані

Розкопки тривали два роки

В Узбекистані група китайських та узбецьких археологів розкопали стародавнє місто, якому дві тисячі років.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Розкопки тривали два роки. Цим займалися співробітники Інституту археології Китайської академії соціальних наук та Інституту археології Узбекистану.

Зазначається, що віднайдене місто має розмір, як Монако, що має площу 202 га. Як повідомили археологи, воно розташовувалося на важливій ділянці Шовкового шляху.

Згідно з дослідженнями поховань, а також робочого місця ремісника, вчені стверджують, що місто було створене осілими племенами, однак і було тимчасовим притулком для кочових племен.

Інститут археології Узбекистану у 2011 році уклав угоду із Китаєм щодо проведення земельних робіт у цій галузі. Цей проект є першим дослідженням для археологічної установи Китаю, який був проведений закордоном.

«Главком» нещодавно повідомляв, що у Єгипті археологи виявили стародавнє поховання із 17 муміями, які добре збереглися.

Джерело: Громадське