Археологи виявили у Єгипті шість мумій з тисячами похоронних статуеток

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Дослідження мумії

Вік мумій оцінюється у 3,5 тисячі років

У некрополі Дра-Абул-Нага поруч із єгипетським Луксором виявили шість мумій у яскраво розписаних дерев'яних трунах, які оточені тисячами похоронних статуеток.

Як повідомляє місцеве міністерство у справах старовини, вік знахідки оцінюють у 3500 років. Вони належать до епохи Нового царства, яка є формою давньоєгипетської державності. Археологи датують її 1550-1069 роками до н. е.

Директор Луксорського бюро старожитностей Мостафа Вазирі сказав журналістам, що поховання у знаменитій Долині Царів з XVIII династії було відоме вже на початку минулого століття, проте весь цей час археологи не могли знайти вхід до усипальниці.

Міністр у справах старовини Халед Енан зауважив, що відкриття є важливим через те, що гробниці прекрасно збереглися.

Серед тисячі похоронних фігурок - скульптури з теракоти, дерева і кераміки. Крім того, поруч із ними знайшли судини з різним тематичним орнаментом.

За словами вчених, Т-подібна структура усипальниці типова для Нового царства: боковий вівтар могильного простору веде до прямокутного залу з коридором і внутрішньою кімнатою.

Археологи підкреслюють, що знайдені мумії можуть бути лише початком: у внутрішній кімнаті виявили більш пізні поховання, які відносять уже до періоду XXI династії.

Фахівці планують визначити причини смерті муміфікованих людей, а також їхню родову приналежність.

Долина Царів розташована під Луксором на півдні Єгипту з 1979 року, ЮНЕСКО визнала її Всесвітньою спадщиною.

«Главком» раніше повідомляв, що в Єгипті археологи знайшли фрагменти статуї фараона Рамзеса II.

Джерело: ВВС Україна