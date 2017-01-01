Ар’єв відповів на звинувачення Лещенка

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Володимир Ар'єв

Нардеп не виключає, що позиватиметься на колегу до суду

Народний депутат, член Блоку Петра Порошенка Володимир Ар'єв відкинув звинувачення свого колеги з фракції Сергія Лещенка щодо зловживання службовим становищем, сказав він у коментарі «Главкому».

Коментуючи звинувачення колеги про те, що він начебто втручається у сімейне життя громадянки Ольги Балашової, Ар'єв розповів, що її колишній чоловік Денис Балашов звернувся до нього в офіційному порядку.

«Мушу констатувати, що пан Лещенко маніпулює і бреше щодо мого втручання. Я мушу реагувати на звернення громадян. Тим більше що Денис Балашов є моїм помічником на громадських засадах, він консультує мене в питаннях медіа-ринку. Я дуже добре знаю цю людину, знаю, що він бере участь у вихованні своїх дітей, тим більше що він мені показав документи, які свідчать про те, що він витрачає значні суми на утримання дітей», - зазначив нардеп.

Ар’єв стверджує, що Балашов надав йому висновки психіатричної експертизи, «які мені здалися дивними: двом дітям різного віку поставили абсолютно ідентичні діагнози – такого бути в принципі не може».

«В даному випадку мушу заявити, що Лещенко використовує своє депутатське становище для того, щоб поширювати брехливі заяви щодо мене. Мені прикро відзначати, що людина, яка була відомим журналістом, спустилась до елементарної брехні, маніпуляції і дріб’язковості, – сказав він і додав: – У нас давно є розбіжності. Очевидно, після того, як я кілька разів написав іронічно щодо його квартири».

Ар’єв також не виключив, що позиватиметься до суду за наклеп. «Я подумаю, проаналізую зі своїми юристами. Якщо є підстава для цього – очевидно, буду позиватися, бо мені набридла брехня цього депутата», – сказав він.