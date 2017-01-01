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    Арктичний циклон піде з України до кінця доби - синоптик

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    Сніг на Львівщині
    Сніг на Львівщині

    Сніг - на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині

    Сьогодні, 19 квітня, у зв’язку з вторгненням в Україну арктичного повітря очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі, а вдень температура 2-9 градусів тепла.

    У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с.

    Але, за даними синоптика Наталки Діденко, циклон піде з України вже під кінець доби.

    «Сніг - на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині. Циклон піде геть вже під кінець доби, яка лише почалася», - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

    Як повідомлялося, нині в Україні гуляє циклон з Чорного моря.

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