Армія Асада перекинула свої літаки до військової бази РФ – ЗМІ
- Сьогодні, 09:15
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Російська база Хмеймім в Сирії
Фото: Euronews
У Дамаску вважають, що близькість російської бази змусить Пентагон утриматися від подальших ударів
Сирійський уряд перемістив більшість своїх бойових літаків, щоб захистити їх від потенційних ударів США.
Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела в американських збройних силах.
Переміщення літаків розпочалося невдовзі після того як США 6 квітня завдали ракетного удару по сирійській авіабазі Шарат, який знищив 24 сирійські літаки.
Уряд перемістив свої літаки поближче до російської бази Хмеймім у Латакії.
Представник американських збройних сил заявив, що йдеться про переміщення ледь не всіх бойових літаків Сирії.
За словами джерела, таким чином президент Сирії Башар Асад «шукає захисту у Кремля».
У Дамаску вважають, що близькість російської бази змусить Пентагон утриматися від подальших ударів.
Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.
У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.