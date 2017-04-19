Армія Асада перекинула свої літаки до військової бази РФ – ЗМІ

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Російська база Хмеймім в Сирії Фото: Euronews

У Дамаску вважають, що близькість російської бази змусить Пентагон утриматися від подальших ударів

Сирійський уряд перемістив більшість своїх бойових літаків, щоб захистити їх від потенційних ударів США.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела в американських збройних силах.

Переміщення літаків розпочалося невдовзі після того як США 6 квітня завдали ракетного удару по сирійській авіабазі Шарат, який знищив 24 сирійські літаки.

Уряд перемістив свої літаки поближче до російської бази Хмеймім у Латакії.

Представник американських збройних сил заявив, що йдеться про переміщення ледь не всіх бойових літаків Сирії.

За словами джерела, таким чином президент Сирії Башар Асад «шукає захисту у Кремля».

У Дамаску вважають, що близькість російської бази змусить Пентагон утриматися від подальших ударів.

Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.