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    Армія Асада перекинула свої літаки до військової бази РФ – ЗМІ

    • Сьогодні, 09:15
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    <p>Російська база Хмеймім в Сирії</p> <p>Фото:&nbsp;<span style="font-size: 0.83em;">Euronews</span></p>

    Російська база Хмеймім в Сирії

    Фото: Euronews

    У Дамаску вважають, що близькість російської бази змусить Пентагон утриматися від подальших ударів

    Сирійський уряд перемістив більшість своїх бойових літаків, щоб захистити їх від потенційних ударів США.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела в американських збройних силах.

    Переміщення літаків розпочалося невдовзі після того як США 6 квітня завдали ракетного удару по сирійській авіабазі Шарат, який знищив 24 сирійські літаки.

    Уряд перемістив свої літаки поближче до російської бази Хмеймім у Латакії.

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    Представник американських збройних сил заявив, що йдеться про переміщення ледь не всіх бойових літаків Сирії.

    За словами джерела, таким чином президент Сирії Башар Асад «шукає захисту у Кремля».

    У Дамаску вважають, що близькість російської бази змусить Пентагон утриматися від подальших ударів.

    Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

    У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.


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