Артеменка можуть позбавити депутатського мандату до 18 травня

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Нардеп Андрій Артеменко

Ігор Мосійчук упевнений, що парламент проголосує за позбавлення мандату Андрія Артеменка

Позафракційного народного депутата Андрія Артеменка позбавлять мандату максимум до 18 травня. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук.

«Я впевнений, що парламент проголосує. Його повноваження вже фактично припинені з моменту видання відповідного указу (про позбавлення громадянства. – Ред.) президента. Технічно просто має бути направлено лист до Центральної виборчої комісії», – сказав він.

До позбавлення депутатського мандату Артеменко може відвідувати засідання Верховної Ради: як повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера, припинення громадянства не позбавляє одночасно депутатських повноважень. За його словами, для цього потрібно, аби за це проголосувало 226 депутатів.

Нагадаємо, 4 травня народний депутат Дмитро Лінько оприлюднив фото указу президента про позбавлення громадянства народного депутата Андрія Артеменка.

Раніше голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка. При цьому на сайті глави держави такий указ досі не оприлюднено.

Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і буде його оскаржувати у разі підтвердження інформації.

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