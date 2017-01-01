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    Артеменко відреагував на інформацію про позбавлення його громадянства України

    • Сьогодні, 19:41
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    Андрій Артеменко
    Андрій Артеменко

    Артеменко збирається оскаржити указ президента, якщо інформація підтвердиться

    Народний депутат Андрій Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і буде його оскаржувати у разі підтвердження інформації. Для офіційного підтвердження політик подав офіційний запит до Адміністрації президента. Про це Артеменко заявив у коментарі телеканалу «112 Україна».

    «Головне питання - підписав президент цей указ чи ні, порушена Конституція України чи ні. Оскільки в Конституції України прописано, що громадянин може припинити громадянство України тільки за власним бажанням. Мені нічого не відомо про цей указ, і для з'ясування цього інформаційного витоку, тому що розуміємо, що інформація пішла від Олега Ляшка, я подав офіційний депутатський запит до Адміністрації президента, щоб зрозуміти офіційну позицію президента. Якщо так - буде відповідна реакція. Якщо ні, такого політика, як Олег Ляшко, треба судити», - заявив Артеменко.

    За словами Артеменка, він збирається оскаржити указ, якщо інформація підтвердиться.

    «Якщо президент Порошенко це зробив, буде відповідна реакція. Звичайно, моє звернення і реакція моїх адвокатів - ми будемо оскаржувати це питання. Однак я фактично переконаний, що ні», - додав Артеменко.

    Артеменко заявив, що можливе рішення про позбавлення громадянства України за нібито наявності іншого громадянства - Канади, є необґрунтованим. За його словами, він анулював канадський паспорт ще в 2014 році.

    «Ще в 2014 році, коли я дізнався, що буду зареєстрований кандидатом у народні депутати від «Радикальної партії», я офіційно звернувся до відповідних установ та анулював свій паспорт і подав заяву про припинення громадянства», - сказав нардеп.

    Також він уточнив, що перебуває наразі у Вашингтоні, а не у Відні, як раніше повідомляли ЗМІ.

    «Я наразі перебуваю не у Відні, а у Вашингтоні, буду представляти нашу ініціативу, якою ми займаємося останнім часом - з пошуку нових можливостей чи продовження мінського процесу або пошуку інших майданчиків з пошуку консенсусу фактично українсько-російської війни. Упродовж наступних днів Адміністрація нового президента США дасть відповідь, яке бачення вона має щодо України», - заявив Артеменко.

    Нагадаємо, раніше голова фракції «Радикальної партії» Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка.

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