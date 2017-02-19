Артеменко, який хоче здати Крим в оренду, не збирається складати мандат

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Андрій Артеменко

Артеменко поспілкувався з рідними і вирішив лишитися в парламенті

Народний депутат Андрій Артеменко не збирається складати мандат і залишатиметься позафракційним. Про це він заявив сьогодні журналістам.

«Я вчора спілкувався зі своєю дружиною, зі своїми батьками, з друзями. І те, що протягом вчорашнього дня я отримав тисячі, десятки тисяч повідомлень на підтримку наших мирних ініціатив, переконує мене в тому, що єдина зараз можливість і єдиний майданчик для досягнення головної моєї мети — це парламент», - заявив Артеменко, говорячи про вимогу Радикальної партії щодо складання ним мандата.

Він також нагадав, що для остаточного виключення із фракції Радикальної партії необхідно, аби спікер зачитав з трибуни відповідну заяву. «Після того я, звичайно, залишаюся позафракційним депутатом», — сказав він.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

В понеділок нардепа виключили з фракції Радикальної партії.