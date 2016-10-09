Артисти в українських державних закладах культури досі працюють за правилами планової економіки – музикант

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Станіслав Кондратів

У нас культура працює за стандартами планової економіки Радянського Союзу – Кондратів

Соліст філармонії у Києві, щоб отримати зарплатню, має дати не менше трьох концертів на місяць, навіть у порожньому залі, розповів «Главкому» скрипаль-віртуоз Станіслав Кондратів.

За словами музиканта, державні заклади культури досі живуть за стандартами планової економіки радянських часів. «А у нас як у «совку»: дали 250 концертів, що на 23% краще, ніж минулого року. І було глядачів на 15% більше. Читаєш це і начебто думаєш: так, зростання, клас. Але це фікція», – зазначає скрипаль.

Економіка закладів культури, як зазначає Кондратів, побудована на кількості, а не на якості постановок. «Що роблять артисти? Співають у пустій залі і ставлять собі галочки, що концерт проведено, безкоштовно, ну, родичів запрошують. А держава це фінансує», – додає музикант.

Спадщина Радянського Союзу простежується і в роздутих штатах культурних установ, і в проблемах із орендою державних концертних залів. «Штат в Оперному театрі, наприклад, десь під 1200 людей. Реальні зірки, які працюють на контрактах у сотні тисяч євро в Європі, приїжджають на батьківщину, щоб дати концерт, і розуміють, що, виявляється, це ж велика проблема», – розповідає Кондратів.

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