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    Асад домовляється про закупівлю в Росії нових систем протиповітряної оборони

    • Сьогодні, 07:58
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    Президент Сирії Башар Ассад
    Президент Сирії Башар Ассад

    За словами сирійського президента, 50% ППО країни наразі знищено

    Сирія та Росія ведуть переговори про нові поставки озброєнь, включаючи засоби протиповітряної оборони (ППО) останнього покоління. Про це заявив сирійський президент Башар Асад в інтерв'ю «Риа Новости».

    «Так, це завжди має місце - до війни і під час неї. Звичайно, нам потрібно більше озброєнь після війни і через їх витрачання, це частина щоденних відносин між міністерствами оборони РФ і Сирії», - сказав Асад.

    Він також уточнив, що Дамаск зацікавлений в системах ППО останнього покоління.

    «Зазвичай, ми завжди виявляємо інтерес до останнього покоління будь-якої системи, але це залежить від їх наявності, від політики постачальника - у випадку РФ, від цін. Є багато критеріїв, і це, звичайно, залежить від технічних характеристик, які вам потрібні, які можуть підійти для вашого типу війни, для вашої армії, вашого рельєфу, є багато інших критеріїв, що належать до ППО», - повідомив Асад.

    Президент Сирії зазначив, що на сьогоднішній момент більше 50% сирійської ППО знищено. Саме тому Сирія не змогла збити американські ракети під час удару по аеродрому Шайрат.

    «Лише мало хто знає, що терористи на самому початку своєї діяльності почали з того, що знищили ППО Сирії... Велика частина об'єктів ППО знаходиться за межами міст, на околицях. Вони стали атакувати ППО, система сильно постраждала під час кризи. Тому є багато факторів, які можуть вплинути на збивання таких ракет», - додав Асад.

    Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

    У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

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