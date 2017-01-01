  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Асад прокоментував ракетну атаку США

    • Сьогодні, 16:44
    • Розсилка
    Президент Сирії Башар Асад
    Президент Сирії Башар Асад

    Сирійський лідер звинуватив США в безвідповідальності та короткозорості

    Президент Сирії Башар Асад назвав «дурним і безвідповідальним» ракетний удар США по урядовій військовій авіабазі.

    Про це йдеться в заяві адміністрації Башара Асада, передає ВВС.

    «Те, що зробила Америка, - дурна і безвідповідальна поведінка, яка лише демонструє її короткозорість і політичну та військову сліпоту щодо реальності», - вважає Асад.

    Раніше ракетний удар США розкритикували в Росії, заявивши, про його неефективність.

    У Пентагоні зазначили, що внаслідок удару було зменшено можливості сирійського уряду використовувати хімічну зброю.

    Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб. 

    59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

    Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

    «Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», - повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

    Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

    Читайте також статтю «Главкома» «Сирійський ляпас Путіну, або Як Трамп здивував світ»

    Читайте також
    США Сирія Башар Асад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ