Асад прокоментував ракетну атаку США

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Президент Сирії Башар Асад

Сирійський лідер звинуватив США в безвідповідальності та короткозорості

Президент Сирії Башар Асад назвав «дурним і безвідповідальним» ракетний удар США по урядовій військовій авіабазі.

Про це йдеться в заяві адміністрації Башара Асада, передає ВВС.

«Те, що зробила Америка, - дурна і безвідповідальна поведінка, яка лише демонструє її короткозорість і політичну та військову сліпоту щодо реальності», - вважає Асад.

Раніше ракетний удар США розкритикували в Росії, заявивши, про його неефективність.

У Пентагоні зазначили, що внаслідок удару було зменшено можливості сирійського уряду використовувати хімічну зброю.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», - повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

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