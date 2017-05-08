Асфальт-кайданки-камера. Шкіряк розповів, що робитиме з провокаторами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото УНІАН Зорян Шкіряк

У разі відсутності реакції на вимогу поліцейських прибрати провокативну антидержавну символіку або плакати, що містять антиукраїнський зміст, порушники будуть затримані

Нацполіція застосує усі необхідні сили та засоби, щоб забезпечити громадський порядок під час масових акцій 9 травня. Про це в ефірі Еспресо.TV заявив радник міністра МВС Зорян Шкіряк.

При цьому, за його словами поліцейські жорстко реагуватимуть на дії провокаторів, які будуть використовувати заборонену комуно-фашистську символіку або так звані георгіївські стрічки.

У разі відсутності реакції на вимогу поліцейських прибрати провокативну антидержавну символіку або плакати, що містять антиукраїнський зміст, ці особи будуть затримані.

«Якщо, не дай Господь, з'явиться якийсь провокатор і в його руках що-небудь з'явиться, наприклад зброя, ми будемо, безперечно, діяти у відповідності з інструкцією. Буде порушення закону, не буде відповідної реакції на вимоги правоохоронців - обличчям в асфальт, в кайданки та в камеру», - сказав Шкіряк.