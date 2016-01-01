Associated Press: у літака, що розбився в Колумбії, закінчилося паливо

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AP Photo/Fernando Vergara





Висновки слідства падіння літака у Колумбії мають за основу розшифровку даних бортових самописців

Розслідування катастрофи в Колумбії пасажирського літака, що перевозив бразильську футбольну команду, встановило, що у лайнера скінчилося паливо, перед тим як він впав в горах 28 листопада.

Про це повідомляє агентство Associated Press , якому стали відомі оприлюднені висновки попереднього розслідування, проведеного управлінням цивільної авіації Колумбії.

Висновки слідства засновані на розшифровці даних бортових самописців і на інших доказах, відзначається в доповіді.

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Опубліковано супутниковий знімок місця падіння російського Ту-154 26 Грудня, 14:47 Нагадаємо, літак болівійської авіакомпанії Брон впав на території Колумбії, в районі містечка Ель-Гордо недалеко від муніципії Ла-Уніон (департамент Антіокия) 28 листопада. На борту перебували 77 осіб, у тому числі 22 гравця бразильського футбольного клубу «Шапекоенсе». В авіакатастрофі вижили шість осіб. Нагадаємо, літак болівійської авіакомпанії Брон впав на території Колумбії, в районі містечка Ель-Гордо недалеко від муніципії Ла-Уніон (департамент Антіокия) 28 листопада. На борту перебували 77 осіб, у тому числі 22 гравця бразильського футбольного клубу «Шапекоенсе». В авіакатастрофі вижили шість осіб.

Версія, згідно з якою нестача пального стала причиною трагедії, і раніше висувалася в якості основної. При цьому минулого тижня влада Колумбії поклали провину за крах літака на пілота Мігеля Кироги і авіакомпанію.

Глава юридичного департаменту Міністерства громадських робіт Колумбії Ленні Касерес 20 грудня повідомила, що було заведено справу стосовно співробітниці Управління аеропортів і допоміжних служб аеронавігації Болівії Селії Кастедо, обвинуваченої в несумлінному виконанні обов'язків. За версією слідства, вона не повідомила вищестоящому керівництву про те, що у літака може не вистачити пального для виконання запланованого маршруту.

Раніше Кастедо попросила притулку в Бразилії. За її словами, в Болівії їй погрожували і тиснули, щоб вона поміняла підготовлений перед вильотом літака звіт, в яких містилися зауваження до рейсу.