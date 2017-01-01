АТО: бойовики атакують ділянку фронту, де відбулося розведення сил

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АТО на Донбасі

Терористи стріляють на всіх напрямках, на Маріупольському – провокують бойові зіткнення

Сили АТО відбили наступ бойовиків під Богданівкою, де з осені, після розведення сил, було тихо.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«Ще одна ворожа ДРГ висунулася з Петрівського, щоб атакувати наші позиції в Богданівці. Саме тут восени відбулося розведення сил і засобів українських військ та противника, після чого тут зазвичай було тихо. Після півгодинної перестрілки окупанти з втратами відступили», - розповів він.

За словами Мотузяника, на Маріупольському напрямку бойовики здійснили 23 обстріли, 3 – із важкого озброєння, а також 2 бойових зіткнення. У Водяному та Широкиному відбулися мінометні обстріли.

На Луганському напрямку бойовики здійснили 15 обстрілів, 8 – із важкого озброєння.

«Найгарячіше було у Попасняському районі, де незаконні збройні формування обстрілювали українські позиції з гармат та мінометів на ділянці фронту Новоолександрівка – Троїцьке. Було випущено майже 100 боєприпасів відповідних калібрів. У Валуйському та Старому Айдарі зафіксовано короткі мінометні обстріли з боку противника, у Станиці Луганській та Кримському – провокації із застосуванням легкого озброєння», - деталізував речник МОУ з питань АТО.

На Донецькому напрямку відбулось 22 обстріли з боку бойовиків, 3 – із важкого озброєння.

«Бойові дії ведуться по всьому фронту, за винятком Донецького аеропорту. Бойовики, що підтримуються Росією, обстрілюють позиції сил АТО з мінометів та гармат у Південному Торецької міськради, Верхньоторецькому та Кам’янці. По всьому горлівському периметру та в авдіївській промзоні відбулась серія перестрілок між силами АТО та незаконними збройними формуваннями», - зазначив Мотузяник.

Він також повідомив, що 13 січня в Донецьку окупаційна адміністрація передала представникам гуманітарного проекту Збройних сил України «Евакуація 200» тіла 3 українських військових.

«Після опізнання тіл та проведення судово-медичної експертизи обставини їхньої загибелі будуть повністю встановлені», - пообіцяв речник Міністерства оборони України.

Він додав, що минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, один отримав поранення у Зайцевому внаслідок обстрілу з боку бойовиків.