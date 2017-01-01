АТО: бойовики атакують приморські рубежі від Водяного до Широкиного

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АТО на Донбасі

За минулу добу втрат у лавах української армії немає

На Маріупольському напрямку бойовики активізувалися на приморських рубежах: Водяне – Лебединське – Широкине.

Про це під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«За минулу добу у зоні АТО внаслідок бойових дій загиблих і поранених у лавах українських військ немає», - зазначив він.

Мотузяник розповів, що на лінії від Водяного до Широкиного сталося три чверті усіх обстрілів на Маріупольському напрямку.

«У Водяному та Широкиному відбулося по одному короткотривалому мінометному обстрілу. Також снайпери противника двічі відкривали вогонь у бік українських захисників у цьому районі. Бойовики застосували легке озброєння у Новогригорівці, Гранітному, Павлополі та Талаківці. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбувся 21 обстріл з боку бойовиків»,- констатував речник МОУ.

За його словами, на Луганському напрямку бойові дії вчора велися в основному у Попаснянському районі.

«Там бойовики відкривали вогонь із станкових протитанкових гранатометів та кулеметів. По одному випадку порушення режиму тиші відбулося поблизу Станиці Луганської та у Троїцькому. В останньому бойовики випустили дві міни калібру 82 мм у бік наших позицій», – уточнив Мотузяник.

Всього там відбулося сім обстрілів з боку бойовиків, один з яких – із застосуванням мінометів, додав він.

Як повідомив речник Міноборони, на Донецькому напрямку бойовики здійснили 5 обстрілів. Незаконні збройні формування відкрили вогонь з гранатометів по українських військових у Зайцевому.

«Ближче до обіду противник активізувався в авдіївській промзоні, де до опівночі відбулося три перестрілки, кожна тривалістю не менше години. Також одна збройна провокація противника була зафіксована надвечір у Новгородському», – зазначив Мотузяник.