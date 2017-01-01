АТО: бойовики гатять із гранатометів на всіх напрямках
- Сьогодні, 07:57
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Втрат серед українських військових немає
Впродовж минулої доби бойовики 33 рази обстріляли населені пункти в зоні АТО.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«На Маріупольському напрямку, використовуючи міномети, російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Лебединському, Гранітному, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному. По Лебединському вогонь вів і снайпер», - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, на Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Авдіївку, Зайцеве та Новгородське.
На Луганському – з мінометів –Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівку, Валуйське, та Новозванівку.
«Загалом відбулося 33 обстріли. Втрат серед наших військових немає», - зазначають у прес-центрі АТО.