АТО: бойовики гатять із гранатометів на всіх напрямках

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АТО на Донбасі

Втрат серед українських військових немає

Впродовж минулої доби бойовики 33 рази обстріляли населені пункти в зоні АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Маріупольському напрямку, використовуючи міномети, російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Лебединському, Гранітному, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному. По Лебединському вогонь вів і снайпер», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Авдіївку, Зайцеве та Новгородське.

На Луганському – з мінометів –Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівку, Валуйське, та Новозванівку.

«Загалом відбулося 33 обстріли. Втрат серед наших військових немає», - зазначають у прес-центрі АТО.