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    АТО: бойовики гатять із гранатометів на всіх напрямках

    • Сьогодні, 07:57
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    АТО на Донбасі
    АТО на Донбасі

    Втрат серед українських військових немає

    Впродовж минулої доби бойовики 33 рази обстріляли населені пункти в зоні АТО.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «На Маріупольському напрямку, використовуючи міномети, російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Лебединському, Гранітному, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному. По Лебединському вогонь вів і снайпер», - йдеться в повідомленні.

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    За даними штабу, на Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Авдіївку, Зайцеве та Новгородське.

    На Луганському – з мінометів –Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівку, Валуйське, та Новозванівку.

    «Загалом відбулося 33 обстріли. Втрат серед наших військових немає», - зазначають у прес-центрі АТО.

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