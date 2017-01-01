АТО: бойовики накрили Авдіївку й Троїцьке вогнем 120-мм мінометів

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АТО на Донбасі

Інтенсивність обстрілів із важкої зброї трохи зменшилася

У зоні АТО окупанти дещо зменшили інтенсивність обстрілів наших позицій із важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«На Маріупольському напрямку – з мінометів різних калібрів обстрілювали Красногорівку та Новотроїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї –Широкине, Талаківку, Мар’їнку, Новотроїцьке та Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів і снайпер. По Широкиному неодноразово стріляли БТРи противника», - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку – зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Авдіївці та Троїцькому.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів обстрілювали Троїцьке.

«Станом на 18 годину зафіксовано 23 обстріли. Одного нашого військового поранено», - зазначили в штабі АТО.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, троє військовослужбовців отримали поранення.