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    АТО: бойовики накрили Авдіївку й Троїцьке вогнем 120-мм мінометів

    • Сьогодні, 18:47
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    АТО на Донбасі
    АТО на Донбасі

    Інтенсивність обстрілів із важкої зброї трохи зменшилася

    У зоні АТО окупанти дещо зменшили інтенсивність обстрілів наших позицій із важкого озброєння.

    Про це повідомляє прес-центр АТО.

    «На Маріупольському напрямку – з мінометів різних калібрів обстрілювали Красногорівку та Новотроїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї –Широкине, Талаківку, Мар’їнку, Новотроїцьке та Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів і снайпер. По Широкиному неодноразово стріляли БТРи противника», - йдеться в повідомленні.

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    На Донецькому напрямку – зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Авдіївці та Троїцькому.

    На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів обстрілювали Троїцьке.

    «Станом на 18 годину зафіксовано 23 обстріли. Одного нашого військового поранено», - зазначили в штабі АТО.

    Нагадаємо, за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немаєтроє військовослужбовців отримали поранення.

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