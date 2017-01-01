АТО: бойовики випустили по Авдіївці сотні боєприпасів із мінометів і танків

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АТО на Донбасі

У штабі підтвердили загибель волонтера в зоні АТО

Бойовики продовжують багатогодинні мінометні й танкові обстріли Авдіївки. Кількість випущених боєприпасів при цьому іде на сотні.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«Окупанти, як і раніше, активізуються у другій половині дня, ведучи потужні багатогодинні мінометні й танкові обстріли, а також продовжують обстріли на флангах приблизно такої ж інтенсивності», - розповів він.

За словами Мотузяника, ворожі снаряди влучили в два житлових будинки Авдіївки. Внаслідок одного з цих інцидентів відбулися значні руйнування двох поверхів багатоповерхового будинку, виникла пожежа. Двоє осіб, зокрема 1 неповнолітній, отримали травми.

«Ніхто не постраждав. Правоохоронці та лікарі продовжують надавати кваліфіковану допомогу особам, що продовжують потерпати від варварських дій російсько-окупаційних військ», - запевнив речник.

Він додав, що всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 30 ворожих обстрілів, зокрема 14 - з важкого озброєння.

«На світлодарській дузі вчора було спокійно. У Новолуганському вперше за значний проміжок часу відбувся 1 ворожий обстріл. У Зайцевому та Верхньоторецькому окупанти активно застосовували міномети – як в світлу, так і в темну пору доби… В Донецькому аеропорту також вчора було неспокійно», - сказав Мотузяник.

На Луганському напрямку, повідомив він, у Кримському вчора відбувся 20-хвилиний обстріл з боку противника. Окупанти застосовували міномет і ПТРК. Також серія ворожих провокацій сталася у Попаснянському районі. Вона почалася ще вранці, а у другій половині дня бойовики збільшили інтенсивність ведення вогню. Ще один ворожий обстріл відбувся в Станиці Луганській. Всього за минулу добу на Луганському напрямку противник здійснив 8 обстрілів.

Щодо Маріупольського напрямку, за словами речника МОУ, загострилася обстановка у Волноваському районі. Одразу декілька позицій наших військ (Трудівське, Старогнатівка, Новогригорівка) були обстріляні з ворожих гармат та мінометів. При цьому снарядами було пошкоджено кілька одиниць автотехніки ЗСУ. Всі ці обстріли сталися в темну пору доби.

«Зберігається неспокійна ситуація на півдні області. Противник продовжує агресивні дії на ділянці фронту Павлопіль – Широкине, і регулярно застосовує міномети і бронетехніку. У Красногорівці вчора стався традиційній вечірній мінометний обстріл з боку НЗФ. Також бойовики відкривали вогонь по КПВВ «Мар’їнка». Всього вчора на Маріупольському напрямку противник здійснив 35 обстрілів», - уточнив Мотузяник.

Він констатував, що за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 4 військовослужбовців дістали поранення. Також загинув 1 волонтер.