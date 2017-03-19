АТО: на приморських рубежах – «найгарячіше», Водяне накрила 122-мм артилерія бойовиків

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АТО на Донбасі

Штаб підтвердив озвучені раніше втрати сил АТО: загиблих немає,п’ятеро бійців поранені

Спокійних ділянок фронту в зоні АТО минулої доби не було.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«Минулої доби активні бойові дії продовжилися. Особливо це було відчутно у Кримському. Там ворог активізувався близько 10-ї ранку і до пізнього вечора проводив масовані обстріли наших позицій з важкого озброєння. Так, за добу бойовики випустили по оборонцях Кримського понад 140 мін, 10 артилерійських снарядів калібром 152 мм та двічі вистрілили з танка. Зростання інтенсивності ворожих обстрілів у Кримському фіксувалося вранці, в обід та пізно ввечері. У проміжках між цими епізодами бандформування провокували наших військових, відкриваючи вогонь по їх позиціях зі стрілецької зброї», - розповів він, зокрема, про ситуацію на Луганському напрямку.

Речник МОУ додав, що в Попаснянському районі теж тривали цілодобові обстріли з боку противника, втім важке озброєння застосовувалося вже рідше – до 30 мінометних мін сили окупанта випустили по тамтешніх позиціях сил АТО впродовж минулої доби. Переважна кількість випадків порушення тиші прийшлися на околиці Попасної і була проведена з легкого озброєння.

«У Станично-Луганському районі після опівночі бойовики випустили 10 мін по наших позиціях поблизу Сизого, а після заходу сонця відкривали вогонь зі стрілецької зброї у напрямку Станиці Луганської. Сумарно сеанси ворожого турбую чого вогню тривали близько чотирьох годин. Усього вчора на Луганському напрямку сталося 26 ворожих обстрілів, 10 з них – з важкого озброєння», - зазначив Мотузяник.

За його словами, на Донецькому напрямку було досить «гаряче».

«У темну пору доби на світлодарській дузі противник активно застосовував важке озброєння, випустивши близько 50 мін. Вдень противник на цій ділянці фронту відкривав вогонь переважно з легкого озброєння, включно зі снайперською зброєю та БМП. На горлівському периметрі основним районом бойової активності противника залишаються північні околиці окупованої Горлівки. Там окупант активно відкривав вогонь з легкого озброєння, а також епізодично випускав по декілька мін за раз у сторону наших укріплень», - повідомив речник Міноборони.

Він констатував, що в Авдіївці та на її околицях бойова активність ворога залишається високою. Сумарно минулої доби бандформування обстрілювали ці українські рубежі оборони близько 14 годин. Кожен черговий епізод порушення тиші противником супроводжувався застосуванням мінометів.

У районі Донецького аеропорту було спокійніше, ніж добою раніше. Міномети противник застосовував рідше, проте збройні провокації зі легкого озброєння так і не припинив.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 30 ворожих обстрілів, 17 яких – з важкого озброєння.

Мотузяник зауважив, що на Маріупольському напрямку географія бойових дій залишається сталою: бойовики стріляють вздовж усієї лінії фронту.

«У Мар’їнському районі ввечері бандформування провели по одному мінометному обстрілу Мар’їнки та Красногорівки, при цьому супроводжуючи кожен з них вогнем з легкого озброєння. Під ворожі обстріли потрапляють і будинки мирних мешканців - у Красногорівці найбільше постраждала вулиця Лермонтова, що на півдні міста. Були пошкоджені вікна, дахи житлових будинків та сільськогосподарські будівлі», - сказав він.

Як уточнив речник МОУ, далі на південь вздовж лінії зіткнення, у районі Докучаєвська, ворог неодноразово впродовж доби відкривав вогонь з озброєння на БМП по наших позиціях.

«На півдні Маріупольського напрямку - без змін - «найгарячіше». Від самої опівночі бойовики вели турбуючий вогонь у напрямку позицій захисників Водяного. Коли ж зусилля ворога спровокувати наших військових виявилися марними, о 8-й ранку бандформування відкрили вогонь з 122-мм артилерії. Впродовж години ворог випустив близько 50 снарядів, але і на цьому не зупинився. Тут до кінця доби сили окупанта активно застосовували БМП та увесь спектр легкого озброєння проти сил АТО. Традиційно міномети російсько-окупаційні війська використали минулої доби у Широкиному і Гнутовому, а близько 22-ї години випустили 7 снарядів з гармат по українських позиціях у Павлополі», - зазначив Мотузяник.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 29 ворожих обстрілів, зокрема 9 – з важкого озброєння, додав він.

Речник Міноборони уточнив втрати сил АТО: за минулу добу наслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, п’ятеро – отримали поранення.