АТО: «найгарячіше» - в Гнутовому, бойовики влаштовують «кулеметні провокації»

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АТО на Донбасі

За добу загинув один український боєць, поранених немає

Бойовики стріляють по всій лінії фронту, але минулої доби під найбільші обстріли потрапило Гнутове на Маріупольському напрямку.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«На відміну від минулих днів, ворожі провокації розподілилися рівномірно по всьому фронту. Таким чином, на приморських рубежах, зокрема в Широкиному, стало значно спокійніше. Проте окупанти почали стріляти в інших місцях, де бойові дії раніше велися досить рідко. Найбільше ворожих обстрілів вчора сталося в Гнутовому. Це стосується як Маріупольського напрямку, так і всього району проведення АТО», - зазначив він.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 17 ворожих обстрілів, зокрема 1 – з важкого озброєння, додав речник МОУ.

«У Новоселівці Другій Волноваського району вчора відбувся єдиний інцидент із застосуванням важкого озброєння з боку противника (це був короткий мінометний обстріл)», - уточнив Мотузяник.

За його словами, на Луганському напрямку доба почалася з ворожого обстрілу в Станиці Луганській.

«Окупанти відкрили вогонь після 2 години ночі та вели його 45 хвилин. Уже в другій половині дня противник обстріляв Сизе. А ввечері між 19 та 20 годиною, бойовики здійснили серію провокацій у Новозванівці. Тактика полягала у наступному: окупанти відкривають вогонь з кулемета, намагаючись спровокувати дії у відповідь. Це триває близько 10 хвилин, після чого противник розуміє, що зазнав фіаско. Вчора у Новозванівці сталося 3 таких «кулеметних провокації». Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 5 ворожих обстрілів», - розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО.

Мотузяник констатував, що на Донецькому напрямку вчора бойові дії велися лише у другій половині дня, і лише в Зайцевому та Авдіївці. На цих рубежах відбулося 3 серйозних перестрілки. У Зайцевому противник безперервно вів вогонь більше 1 години. В Авдіївці сталося 2 перестрілки, що загалом тривали близько 4,5 годин. На інших рубежах, зокрема на світлодарській дузі та в Донецькому аеропорту, вчора було тихо.

«За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, поранених немає», - повідомив він.