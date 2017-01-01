АТО: В Авдіївці зазнав поранень український боєць

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Українські захисники на Донбасі

Жоден з українських військовослужбовців за минулу добу не загинув

За минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув, проте один український військовий отримав. Про це розповів на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок активних бойових дій жоден з українських військовослужбовців, на щастя, не загинув, але один український військовий зазнав поранень», - сказав він.

Луценко уточнив, що це сталося в Авдіївці.

Як повідомлялося, у вівторок, 23 травня, бойовики з «Градів» обстріляли стару частину міста Авдіївка. За даними української сторони СЦКК, зруйнований майже цілий квартал міста.

Всього за минулу добу бойовики понад 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, застосовуючи, зокрема, і озброєння, використання якого суворо заборонене Мінськими домовленостями.