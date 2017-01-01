АТО: військові констатують зменшення обстрілів з боку терористів

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У разі повного дотримання бойовиками «режиму тиші» може відбутися заплановане на 6 квітня розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської

У штабі АТО відзначають зниження кількості обстрілів з боку бойовиків протягом минулих декількох днів. Про це повідомив речник штабу Ярослав Чепурний.

За словами військового, у разі повного дотримання бойовиками «режиму тиші» може відбутися заплановане на 6 квітня розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

«Певна позитивна тенденція є. 1 квітня за добу було 37 обстрілів, 2 квітня за добу 32 обстріли. Йде зменшення кількості обстрілів, йде зменшення інтенсивності, йде зменшення кількості обстрілів, під час яких застосовують важкі системи. Менше обстрілюють з мінометів, гранатометів і кулеметів. 6 квітня, можливо, ми вийдемо на той рубіж, що взагалі не будуть лунати обстріли і розведення сил може відбутися в нормальному режимі», - зазначив Чепурний.

Як повідомлялось, російсько-окупаційні війська за минулу добу 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Джерело: 112 Україна