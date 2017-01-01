АТО: За день бойовики 36 разів обстріляли українських військових, поранені двоє бійців

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Поблизу Кримського вівся обстріл з гранатометів різних систем, мінометів калібру 85 та 120, а згодом долучили танк

З початку 18 березня зафіксовано 36 обстрілів російсько-терористичними військами позицій сил АТО. Поранення отримали двоє українських воїнів, повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Донецькому напрямку по опорних пунктах ЗС України в районі Авдіївки продовжуються обстріли з гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 та 120 мм. По укріпленнях поруч Невельського та Луганського російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120, поблизу Пісків з великокаліберних кулеметів, а Зайцевого зі стрілецької зброї та гранатометів. З початком доби поранено двох українських захисників», - йдеться в публікації.

На Маріупольському напрямку поруч Водяного ворог використав двічі артилерію калібру 122, а поблизу Гнутового - стрілецьку зброю, з БМП бив по Широкиному.

До того ж, на Луганщині посилились обстріли по опорних пунктах сил АТО в районі Троїцького з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Кримського вівся обстріл з гранатометів різних систем, мінометів калібру 85 та 120, а згодом долучили танк, поруч Трьохізбенки та Попасної з СПГ.