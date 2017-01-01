АТО: за добу загинув один і поранено шістьох українських бійців

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Бойові дії в зоні АТО

Ситуація в зоні АТО загострюється

Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще шестеро дістали поранення.

Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Минулої доби внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще шестеро наших бійців дістали поранення», – сказав він.

Як повідомляв «Главком», ситуація у районі проведення АТО загострюється. Протягом минулої доби підрозділи російсько-окупаційних військ 47 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

Заступник міністра оборони України Ігор Павловський заявив, що у разі оголошення воєнного стану в Україні Збройні сили країни в змозі виконувати завдання керівництва держави.