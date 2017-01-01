АТО: за минулу добу зафіксовано 82 ворожі обстріли, п’ятеро бійців ЗСУ поранено

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Українські військовослужбовці

«Гарячою точкою» в зоні АТО залишається Авдіївка, українські позиції обстріляли з «Градів»

Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За минулу добу зафіксовано 82 обстріли позицій Збройних Сил України, поранено п’ятеро українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Порушуючи існуючі домовленості російські терористичні війська обстрілюють укріплення українських захисників зі зброї калібром більше 100 мм.

Так, на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм окупанти вели вогонь по позиціях неподалік Широкіного, Новотроїцького, Мар’їнки та Красногорівки, окрім того по Широкіному бив танк. З 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів російські найманці обстрілювали Гнутове, з БМП, СПГ - Водяне, а по Павлополю та Чермалику вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

«На Донецькому напрямку не спокійно було в Авдіївці, де ворог використовував окрім стрілецького озброєння, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем ще й міномети та танки. А близько 19:00 до обстрілів долучили ще і РЗСВ БМ - 21 «Град»., - додають у штабі.

Опорні пунктах сил АТО поруч Невельського, Верхньоторецького, Зайцевого, Опитного та Камянки окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм. А по захисниках шахти Бутівка - з БМП та СПГ. 120 мм міномети бойовиків били по Луганському.

На Луганському напрямку російські окупанти з великокаліберних кулеметів та гранатометів обстріляли позиції поруч Валуйського, Новоолекандрівки та Новозванівки, а зі 120 мм мінометів укріплення в районі Кримського.

«Сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога», - звітують у штабі.

Як повідомляв «Главком», в неділю у зоні АТО поліцію перевели на посилений режим несення служби.

Вчора лише у період 19:00 до 21:00 бойовики у районі населеного пункту Авдіївка випустили понад 10 ракет з установок залпового вогню БМ-21 «Град».