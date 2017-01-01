  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    АТО: за минулу добу зафіксовано 82 ворожі обстріли, п’ятеро бійців ЗСУ поранено

    • Сьогодні, 06:25
    • Розсилка
    Українські військовослужбовці
    Українські військовослужбовці

    «Гарячою точкою» в зоні АТО залишається Авдіївка, українські позиції обстріляли з «Градів»

    Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За минулу добу зафіксовано 82 обстріли позицій Збройних Сил України, поранено п’ятеро українських захисників.

    Читайте також

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

    Порушуючи існуючі домовленості російські терористичні війська обстрілюють укріплення українських захисників зі зброї калібром більше 100 мм.

    Так, на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм окупанти вели вогонь по позиціях неподалік Широкіного, Новотроїцького, Мар’їнки та Красногорівки, окрім того по Широкіному бив танк. З 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів російські найманці обстрілювали Гнутове, з БМП, СПГ - Водяне, а по Павлополю та Чермалику вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

    «На Донецькому напрямку не спокійно було в Авдіївці, де ворог використовував окрім стрілецького озброєння, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем ще й міномети та танки. А близько 19:00 до обстрілів долучили ще і РЗСВ БМ - 21 «Град»., - додають у штабі.

    Опорні пунктах сил АТО поруч Невельського, Верхньоторецького, Зайцевого, Опитного та Камянки окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм. А по захисниках шахти Бутівка - з БМП та СПГ. 120 мм міномети бойовиків били по Луганському.

    На Луганському напрямку російські окупанти з великокаліберних кулеметів та гранатометів обстріляли позиції поруч Валуйського, Новоолекандрівки та Новозванівки, а зі 120 мм мінометів укріплення в районі Кримського.

    «Сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога», - звітують у штабі.

    Як повідомляв «Главком», в неділю  у зоні АТО поліцію перевели на посилений режим несення служби.

    Вчора лише у період 19:00 до 21:00 бойовики у районі населеного пункту Авдіївка випустили понад 10 ракет з установок залпового вогню БМ-21 «Град».

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ