Атомні електростанції за добу виробили 238,53 млн кВт-г електроенергії

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blogger Запорізька атомна електростанція.

Три енергоблоки не працюють

АЕС України за добу 17 квітня вироблено 238,53 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках станцій перебуває у межах норми. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Енергоатому».

18 квітня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 045 МВт, РАЕС – 2 420 МВт, ЮУАЕС – 1 960 МВт, ХАЕС – 1 880 МВт.

Балансове обмеження станом на 6:00 18 квітня 2017 року становить 1 055 МВт. З балансовими обмеженнями працювали енергоблоки ЗАЕС-1 ‒ 65%, ЗАЕС-2 ‒ 76%, ЗАЕС-5 ‒ 80%.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 35,14 млн кВт-г електроенергії.

Як повідомляв «Главком», в Україні може знову подорожчати електроенергія для промислових споживачів.