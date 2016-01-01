Атракціон небаченої щедрості закінчився. Націоналізований Приватбанк знижує процентні ставки за валютними депозитами

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Для діючих депозитів або відкритих до 1 січня 2017 року, на весь термін дії договору будуть діяти поточні, більш вигідні умови розміщення коштів

З 1 січня 2017 року ставки по знову укладаються депозитними вкладами в іноземній валюті в державному Приватбанку будуть знижені в середньому на 1-2% річних.

Як повідомила прес-служба банку, зниження процентних ставок за розміщення валютних коштів у банку торкнеться вкладів як у доларах США, так і євро. Ставки за гривневими вкладами Приватбанку будуть знижені з початку лютого 2017 року.

«Тенденції зниження ставок на ринку визначають нові рівні прибутковості депозитів у Приватбанку, в першу чергу, в іноземній валюті, - говорить керівник Роздрібного бізнесу Приватбанку Олексій Шабан. - У той же час, для діючих депозитів або відкритих до 1 січня 2017 року, на весь термін дії договору будуть діяти поточні, більш вигідні умови розміщення коштів».

Зокрема, з початку 2017 року при розміщенні у Приватбанку валютного депозиту на 12 місяців, базова ставка буде знижена до 8% річних у доларах США та 7% річних у євро. Депозитні вклади на півроку в 2017 будуть приносити вкладникам 7% річних у доларах і 6% річних у євро. Розміщення валютних вкладів у Приватбанку на місяць принесе вкладникам відповідно 3,5% і 2% річних доходу.

Як відомо, у державному «Приваті» представили нових топ-менеджерів.

18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

З 21 грудня Приватбанк здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговує фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.

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