Аудитор за 21 млн грн перевірить звітність «Укрзалізниці»

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Аудиторська компанія «Ernst & Young»

«Ернст енд Янг Аудиторські послуги» з 2011 року виграла усі тендери залізниці щодо аудиторських послуг на 69,41 млн грн

Філія «Центр сервісного забезпечення» ПАТ «Українська залізниця» 21 березня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» про послуги фінансового аудиту за МСФЗ на 20,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовлено такі послуги:

8,03 млн грн – аудит консолідованої фінансової звітності за 2016 р.);

– аудит консолідованої фінансової звітності за 2016 р.); 8,03 млн грн – аудит консолідованої фінансової звітності за 2017 р.;

– аудит консолідованої фінансової звітності за 2017 р.; 3,98 млн грн – огляд скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності за І півріччя 2017 р.;

– огляд скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності за І півріччя 2017 р.; 288 тис грн – супроводження випуску внутрішніх облігацій за результатами проміжної консолідованої фінансової звітності за перше півріччя 2017 р.;

– супроводження випуску внутрішніх облігацій за результатами проміжної консолідованої фінансової звітності за перше півріччя 2017 р.; 288 тис грн – консолідована фінансова звітність за 2017 р.

Людино-година послуг аудиту коштує 710 грн, огляду – 653 грн, супроводження – 960 грн із ПДВ.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 20,74 млн грн.

При цьому учасники торгів жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

«Ернст енд Янг Аудиторські послуги» представляє в Україні компанію «Ernst & Young» із так званої «великої четвірки аудиторів». Із 2011 року вона виграла усі тендери залізниці щодо аудиторських послуг на загальну суму 69,41 млн грн.

До неї входить і єдиний конкурент – ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», що представляє компанію «Deloitte Touche Tohmatsu».

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер було відмінено в січні у зв’язку з відхиленням обох нинішніх учасників через недоліки документів.

Джерело: Наші гроші