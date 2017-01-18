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    Аудитор за 21 млн грн перевірить звітність «Укрзалізниці»

    • Сьогодні, 09:27
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    Аудиторська компанія&nbsp;&laquo;Ernst &amp; Young&raquo;
    Аудиторська компанія «Ernst & Young»

    «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» з 2011 року виграла усі тендери залізниці щодо аудиторських послуг на 69,41 млн грн

    Філія «Центр сервісного забезпечення» ПАТ «Українська залізниця» 21 березня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» про послуги фінансового аудиту за МСФЗ на 20,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

    Замовлено такі послуги:

    • 8,03 млн грн – аудит консолідованої фінансової звітності за 2016 р.);
    • 8,03 млн грн – аудит консолідованої фінансової звітності за 2017 р.;
    • 3,98 млн грн – огляд скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності за І півріччя 2017 р.;
    • 288 тис грн – супроводження випуску внутрішніх облігацій за результатами проміжної консолідованої фінансової звітності за перше півріччя 2017 р.;
    • 288 тис грн – консолідована фінансова звітність за 2017 р.

    Людино-година послуг аудиту коштує 710 грн, огляду – 653 грн, супроводження – 960 грн із ПДВ.

    Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 20,74 млн грн.

    При цьому учасники торгів жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

    «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» представляє в Україні компанію «Ernst & Young» із так званої «великої четвірки аудиторів». Із 2011 року вона виграла усі тендери залізниці щодо аудиторських послуг на загальну суму 69,41 млн грн.

    До неї входить і єдиний конкурент – ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», що представляє компанію «Deloitte Touche Tohmatsu».

    Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер було відмінено в січні у зв’язку з відхиленням обох нинішніх учасників через недоліки документів.

    Джерело: Наші гроші

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