Аудитори Ernst&Young не підтвердили збитки Приватбанку, через які його націоналізували



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Приватбанк

Журналіст Дубинський заявляє, що у висновку компанії Ernst&Young немає підтвердження збитків Приватбанку

Український журналіст, експерт Олександр Дубинський опублікував звіт аудиторів компанії Ernst&Young, які не підтвердили звинувачення, які озвучувала глава Національного банку Валерія Гонтарева на адресу Приватбанку. Про це Дубинський написав на своїй сторінці в Facebook і опублікував документ.

«Як відомо, Валерія Гонтарева сьогодні в Вашингтоні збирається розповісти про свій успішний досвід з реформування української банківської системи і, зокрема, націоналізації Приватбанку. Спеціально до цього заходу, «щоб дурість кожного було видно», публікую проект аудиторського висновку компанії Ernst&Young, яку «націоналізатори» найняли для того, щоб отримати виправдання своєї схеми по крадіжці з бюджету 125 млрд гривень. Саме на цю суму банк капіталізували нібито через те, що 97% корпоративного кредитного портфеля видані компаніям колишніх акціонерів», - написав Дубинський.

Так, він зазначає, що згідно з проектом звіту E&Y, збитки банку за підсумками 2016 року, які і стали підставою для такої божевільної до капіталізації, аудитором не підтверджені.

«Це означає, що сформовані банком резерви під «інсайдерську заборгованість» взяті з повітря. Намальовані для того, щоб Гонтарева могла виправдати проект по «віджиму» банку у його власників і паралельно створити умови для викачування з бюджету колосальної суми коштів, яку «реформатори» мають намір розікрасти», - зазначає журналіст.

«Скільки особисто мала намір отримати Гонтарева від цієї афери? - ось моє запитання для її сьогоднішньої прес-конференції. Звичайно, відповідь за допомогою цього поста я одержати не розраховую», - пише Дубинський і додає, що даний проект аудиторського висновку виставляє «Гонтареву і всю її зграю» не реформаторами, а «відвертими злодіями і рейдерами».