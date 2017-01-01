Аудиторія Facebook зросла до 1,94 млрд людей

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Офіс компанії Facebook

Приблизно 1,28 млрд осіб заходять у Facebook щодня

Число користувачів соціальної мережі Facebook по всьому світу досягло 1,94 млрд осіб. Про це йдеться в опублікованій в середу корпоративної звітності компанії за перший квартал поточного року.

Як повідомляється в документації, число людей, які заходять в соцмережу хоча б раз на місяць, склало 1,94 млрд до 31 березня цього року. За підсумками першого кварталу 2016 року таких користувачів було 1,65 млрд, збільшення склало 17%.

При цьому в даний час приблизно 1,28 млрд чоловік заходять в Facebook щодня. Показник продемонстрував зростання на 18% в порівнянні з даними за перший квартал минулого року. Тоді таких користувачів було 1,09 млрд.

Виручка Facebook склала за звітний період $ 8,03 млрд, а чистий прибуток - $ 3,06 млрд. Обидва показники перевершили очікування аналітиків і збільшилися в порівнянні з першим кварталом 2016 року. Тоді виручка дорівнювала $ 5,38 млрд, а чистий прибуток - $ 1,73 млрд.

Facebook - одна з провідних соціальних мереж в світі. Вона була заснована 4 лютого 2004 року Марком Цукербергом і трьома його однокурсниками в період навчання в Гарвардському університеті.

Нагадаємо, 2 травня в Росії заблокували месенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.

Джерело: ТАСС