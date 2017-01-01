Аваков доручив правоохоронцям готуватися до повернення Донбасу з окупації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков Фото: Станіслав Груздєв/Главком

Міністр побачив, що більшість мешканців окупованого Донбасу хочуть жити під контролем української влади

Українські силовики повинні бути готовими до повернення окупованих територій Донбасу, адже їхні жителі хочуть цього.

Про це під час візиту до Сєвєродонецька заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє «РБК-Україна».

Він пояснив, що зараз близько 70% жителів окупованих міст сходу хотіли б повернення під контроль української влади, навіть попри те, що бойовики застосовують потужні засоби російської пропаганди.

«Ці люди відчувають, що їм буде краще з Україною. Тому ми сьогодні повинні бути готові, і МВС, і поліцейські, і ДСНС, і всі інші. Ми повинні бути до цього готові. Я ставлю такі завдання, коли ми говоримо на серйозній нараді і для великої аудиторії. І для прикордонників, і для Нацгвардії, і для поліцейських», - наголосив Аваков.