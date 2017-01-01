Аваков каже, що Курченко й К˚ платили гроші за провокації в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арсен Аваков

МВС відомо про плани організаторів провокацій на Дні пам’яті Героїв Небесної сотні в столиці

Українські правоохоронці достатньо підготовлені, щоб зробити все для запобігання провокаціям і терактам на масових акціях у Києві, приурочених до Дня пам'яті Героїв Небесної сотні, серйозних потрясінь без цілеспрямованого «вкидання» бути не повинно.

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Філософія того, що російський режим інспіруватиме тут заворушення, не є дикою... Є політики, які беруть це на свій щит і на все, що їм не подобається, кричать «це росіяни, це російський слід», - нехай це буде на їхній совісті, у їхній манері спілкування. Але це не скасовує ситуації, коли загроза реально існує», - сказав він.

Глава МВС зазначив, що період проведення масових заходів у столиці 18-22 лютого може бути використаний РФ для дестабілізації ситуації в Україні.

«Ми реально маємо факти, що і Курченко (бізнесмен Сергій Курченко, з 2014 року перебуває в міжнародному розшуку – ред.), і кілька інших товаришів фінансують плановані акції. В Інтернеті багато банерів, які пропонують 20-го числа скидати владу і так далі. Фахівці з кібербезпеки з СБУ та МВС відстежили першоджерела цих банерів - це йде з Російської Федерації», - повідомив Аваков.

Водночас, як наголосив глава МВС, в українських правоохоронців доволі великий досвід щодо запобігання провокаціям і терактам. За його словами, превентивна робота (перевірка місць проведення заходів на наявність зброї та вибухівки, встановлення металошукачів і комунікація поліції з організаторами акцій) вкрай важлива для гарантування безпеки.

«Я не думаю, що на нас чекають якісь гіперпотрясіння у зв'язку з масовими акціями, приуроченими до річниці Майдану. Важливо не допустити провокацій. Якщо провокацій ми не допустимо, якщо нам не підкинуть яку-небудь «тему», то, впевнений, що все буде нормально», - підсумував міністр.

Нагадаємо, рух транспортних засобів у центральні частині Києва тимчасово заборонено 18-22 лютого з 07:00 і до закінчення заходів, присвячених третій річниці Революції Гідності та вшануванню пам’яті загиблих Героїв Небесної Сотні.

Так, перекриватимуть рух транспорту на ділянках:

вул. Хрещатик (на відрізку від вул. Богдана Хмельницького до буд. № 3 на вул. Хрещатик);

вул. Михайлівській (на відрізку від вул. Хрещатик до перетику з вул. Костьольною);

вул. Архітектора Городецького, вул. Ольгинській і вул. Інститутській (на відрізку від алеї Героїв Небесної Сотні до перехрестя вул. Інститутської і Шовковичної).