Аваков: на найближчому засіданні Кабмін розгляне питання торгівлі з непідконтрольними територіями
- Сьогодні, 22:08
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За інформацією Арсена Авакова, Кабінет міністрів найближчим часом врегулює питання торгівлі з ОРДЛО
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Кабінет міністрів України на найближчому засіданні розгляне порядок товарообміну з непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей.
«Питання необхідності врегулювати взаємовідносини товарообміну з окупованими територіями - це необхідність. Було рішення РНБО відповідне, щоб ми врегулювали це питання і відповідні доручення дані і постанова Кабінету міністрів довго-довго готується Службою безпеки і ще однієї зі служб Кабінету міністрів», - сказав міністр в інтерв'ю телеканалу «1+1».
Аваков зазначив, що проект відповідного рішення розроблявся настільки довго, що «у частині суспільства виникають до цього питання і деякі підозри».
«Наскільки я знаю, на найближчому засіданні Кабінету міністрів буде винесено проект постанови, який регулює цей товарообмін», - сказав міністр.
Нагадаємо,нещодавно Аваков заявляв, що імпорт з непідконтрольною території Донбасу повинен бути обмежений товарами, так званого, «критичного імпорту»: вугілля, товари для металургії.