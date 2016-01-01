Аваков назвав осквернення могили в Умані провокацією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арсен Аваков

За словами Авакова, деякі сили намагаються поширити антисемітські настрої в Україні та здійснюють провокації з цією метою

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає наругу над могилою засновника брацлавського хасидизму ребе Нахмана в Умані Черкаської області провокацією для погіршення українсько-ізраїльських відносин. Про це він сказав на засіданні Кабміну, повідомляють «Українські новини».

«Це більше, ніж злочин. Це спроба вкинути в суспільство невластиву нам тему. Це робиться, мабуть, радикалами, щоб «зробити фон» для українсько-ізраїльських відносин», – зазначив міністр.

На його думку, деякі сили намагаються поширити антисемітські настрої в Україні та здійснюють провокації з цією метою. Він зазначив, що в жовтні було також скоєно напад на рабина в Житомирі. Цей злочин, за словами Авакова, розкрито, а злочинців заарештовано.

Міністр обіцяє, що поліція найближчим часом з'ясує, хто організував і скоїв наругу над могилою засновника хасидизму в Умані.

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, невідомі облили червоною фарбою могилу засновника брацлавського хасидизму ребе Нахмана в Умані і поклали поруч відрізану свинячу голову. За фактом злочину правоохоронці почали провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Могила цадика Нахмана є місцем паломництва хасидів, яке 20–25 тис. паломників щорічно відвідують у свято Рош ха-Шана.