Аваков назвав вибухи в Балаклії терактом з боку Росії
- Сьогодні, 16:36
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Міністр зазначив, що Національна поліція і Державна служба з надзвичайних ситуацій залучалися до розслідування, яке здійснює військова прокуратура
Глава МВС Арсен Аваков вважає, що вибухи на військових складах в Балаклії Харківської області – це терористичний акт, спланований Росією.
Про це він заявив під час брифінгу в Харкові, відповідаючи на запитання журналістів.
«Виходячи з тих фактів, які видно з матеріалів Нацполіції, ми вважаємо, що це була терористична атака з боку РФ», - сказав Аваков.
Він зазначив, що Нацполіція і МНС (Державна служба із надзвичайних ситуацій - ред.) залучалися до розслідування, яке здійснює військова прокуратура.
«Висновки прокуратура повинна оприлюднити наступного тижня», - сказав Аваков.
Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Нині територію Балаклії та прилеглих населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів, жителі повернулися додому.
Територію 10-кілометрової зони навколо Балаклії планується очистити від вибухонебезпечних снарядів до 18 травня.
Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.
Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.