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    Аваков назвав вибухи в Балаклії терактом з боку Росії

    • Сьогодні, 16:36
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    Балаклія
    Балаклія

    Міністр зазначив, що Національна поліція і Державна служба з надзвичайних ситуацій залучалися до розслідування, яке здійснює військова прокуратура

    Глава МВС Арсен Аваков вважає, що вибухи на військових складах в Балаклії Харківської області – це терористичний акт, спланований Росією.

    Про це він заявив під час брифінгу в Харкові, відповідаючи на запитання журналістів.

    «Виходячи з тих фактів, які видно з матеріалів Нацполіції, ми вважаємо, що це була терористична атака з боку РФ», - сказав Аваков.

    Він зазначив, що Нацполіція і МНС (Державна служба із надзвичайних ситуацій - ред.) залучалися до розслідування, яке здійснює військова прокуратура.

    «Висновки прокуратура повинна оприлюднити наступного тижня», - сказав Аваков.

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

    Нині територію Балаклії та прилеглих населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів, жителі повернулися додому.

    Територію 10-кілометрової зони навколо Балаклії планується очистити від вибухонебезпечних снарядів до 18 травня.

    Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

    Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

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