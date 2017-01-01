Аваков назвав вибухи в Балаклії терактом з боку Росії

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Балаклія

Міністр зазначив, що Національна поліція і Державна служба з надзвичайних ситуацій залучалися до розслідування, яке здійснює військова прокуратура

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що вибухи на військових складах в Балаклії Харківської області – це терористичний акт, спланований Росією.

Про це він заявив під час брифінгу в Харкові, відповідаючи на запитання журналістів.

«Виходячи з тих фактів, які видно з матеріалів Нацполіції, ми вважаємо, що це була терористична атака з боку РФ», - сказав Аваков.

Він зазначив, що Нацполіція і МНС (Державна служба із надзвичайних ситуацій - ред.) залучалися до розслідування, яке здійснює військова прокуратура.

«Висновки прокуратура повинна оприлюднити наступного тижня», - сказав Аваков.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Нині територію Балаклії та прилеглих населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів, жителі повернулися додому.

Територію 10-кілометрової зони навколо Балаклії планується очистити від вибухонебезпечних снарядів до 18 травня.

Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.