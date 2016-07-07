Аваков оприлюднив дані роботи Нацполіції за перший квартал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2017 у першому кварталі було скоєно більше 158 тис. злочинів

Голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков оприлюднив дані, згідно з якими в першому кварталі 2017 року порівняно з цим періодом 2016 року збільшився відсоток розкриття злочинів Національною поліцією.

Про це Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.

«Дії нашої команди в МВС крок за кроком приносять плоди. Бачимо результат превенція злочинів і підвищення ефективності розслідування,» – написав Аваков.

Згідно з опублікованою інформацією зменшилася загальна кількість скоєних злочинів у 2017 в порівнянні з минулим роком. Так, у 2016 у першому кварталі було скоєно 194 тис. 898 злочинів, а у 2017 – 158 тис. 202.

«Структурні реформи, важка праця і кадрове оновлення цілком можна побачити в представленій динаміці на інфографіку», – додав він.