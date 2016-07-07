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    Аваков оприлюднив дані роботи Нацполіції за перший квартал

    • Сьогодні, 06:54
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    У 2017 у першому кварталі було скоєно більше 158 тис. злочинів

    Голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков оприлюднив дані, згідно з якими в першому кварталі 2017 року порівняно з цим періодом 2016 року збільшився відсоток розкриття злочинів Національною поліцією.

    Про це Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Дії нашої команди в МВС крок за кроком приносять плоди. Бачимо результат превенція злочинів і підвищення ефективності розслідування,» – написав Аваков.

    Згідно з опублікованою інформацією зменшилася загальна кількість скоєних злочинів у 2017 в порівнянні з минулим роком. Так, у 2016 у першому кварталі було скоєно 194 тис. 898 злочинів, а у 2017 – 158 тис. 202.

    «Структурні реформи, важка праця і кадрове оновлення цілком можна побачити в представленій динаміці на інфографіку», – додав він. 

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