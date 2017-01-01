Аваков поділився подробицями зустрічі з Садовим і Порошенком

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Аваков зауважив, що розмова і з Садовим і Президентом відбувалась в спокійній обстановці, без погроз та звинувачень

Під час суботньої зустрічі Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та міського голови Львова, очільник МВС «висловив претензії» Андрію Садовому за те що сміттєвози викидають львівське сміття на узбіччя доріг по всій Україні.

Про це розповів Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у програмі «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK.

Розповідаючи про зустріч, яка відбулась за ініціативи міського голови Львова, Арсен Аваков розповів, що вони обговорили «широкий спектр питань», одним з яких була проблема львівського сміття.

«У нас була зустріч з міським головою Львова. Не можу сказати, що вона була дружньою. Він мені подзвонив, і ми зустрілись в суботу. Ми обговорили цілий ряд питань. В тому числі, і вели загальнополітичну розмову на філософському рівні. І говорили в тому числі, і про блокаду. Ми обговорили деякі проблеми, що стосуються вивезення сміття. Я висловив претензію, що в нас величезні сміттєвози викидають сміття в поле в Житомирській, чи Запорізькій областях. Він мене попросив, щоб ці сміттєвози не блокувались, а я його попросив щоб документи оформлялись. Щоб було видно, куди вони їх везуть, а не в полі під Запоріжжям викидають. Ми технічно з’єднали виконавців, і вони з цим працюють», – розповів гість.

Також Арсен Аваков зауважив, що розмова і з ним і Президентом відбувалась в спокійній обстановці, без погроз та звинувачень: «Потім був телефонний дзвінок від Президента. Він дізнався, що ми сидимо та розмовляємо, і спитав, чи ми не хочемо заїхати. Ми й заїхали. Під час розмови з Президентом я більше слухав, а вони розмовляли на дуже широкий спектр політичних розмов. Жодних погроз не було. Всі доволі розумні політики, щоб висловити свою точку зору».

Арсен Аваков підкреслив, що йому нічого невідомо про підготовку повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину проти Садового : «Ми не той орган, щоб це робити. Я чув це в той момент, коли проходили обшуки в прокуратурі Львівської області, чув багато іншого. Тому теоретично можливо, що буде якесь подання. А хто з чиновників ходить без подання? І на мене можливе подання. І про це регулярно пишуть».

Джерело: zik.ua