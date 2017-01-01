Аваков показав першу партію гібридних Mitsubishi

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Фото: МВС В Україну прибула перша партія гібридних автомобілів Mitsubishi.

У міністерстві підрахували, що заощадили 125 млн гривень

В Україну прибула перша партія гібридних автомобілів Mitsubishi для потреб поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає «Главком».

«635 поліцейських гібридних Mitsubishi - перша партія - вже в Україні! Проводимо оформлення. Заощаджені 125 млн грн. 2-й етап - за 3-4 місяця», - написав голова МВС.

635 поліцейських гібридних Mitsubishi - перша партія - вже в Україні! Проводимо оформлення. Заощаджені 125 млн. грн - 2 етап за 3-4 місяця pic.twitter.com/ncGgb8sAqZ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 травня 2017 р.

Нагадаємо, 16 грудня 2016 року Нацполіція уклала договір про закупівлю 635 гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV на суму 959,441 млн гривень у корпорації «Mitsubishi Motors в Україні».

Як раніше повідомляв «Главком», правоохоронці часто розбивають патрульні автомобілі. Зокрема активісти виклали фото авто після ДТП.