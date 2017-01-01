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    Аваков показав першу партію гібридних Mitsubishi

    • Сьогодні, 16:57
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    В Україну прибула перша партія гібридних автомобілів Mitsubishi.
    Фото: МВС
    В Україну прибула перша партія гібридних автомобілів Mitsubishi.

    У міністерстві підрахували, що заощадили 125 млн гривень

    В Україну прибула перша партія гібридних автомобілів Mitsubishi для потреб поліції. Про це повідомив  міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає «Главком».

    «635 поліцейських гібридних Mitsubishi - перша партія - вже в Україні! Проводимо оформлення. Заощаджені 125 млн грн. 2-й етап - за 3-4 місяця», - написав голова МВС.

    Нагадаємо, 16 грудня 2016 року Нацполіція уклала договір про закупівлю 635 гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV на суму 959,441 млн гривень у корпорації «Mitsubishi Motors в Україні».

    Як раніше повідомляв «Главком», правоохоронці часто розбивають патрульні автомобілі. Зокрема активісти виклали фото авто після ДТП. 

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