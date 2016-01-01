Аваков пообіцяв підвищення пенсій колишнім міліціонерам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У грудні міліціонери на пенсії перекрили трасу Київ-Чоп на Рівненщині з вимогою підвищити їм пенсії

Вітаючи правоохоронців у відставці з Днем ветеранів МВС, очільник відомства пообіцяв пришвидшити процес індексації пенсій колишнім працівникам органів внутрішніх справ.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

До міністерства соцполітики та пенсійного фонду вже направили звернення, щоб там визначили порядок проведення перерахунку пенсій.

«Ми схвалили низку заходів, за котрими ми швидко пройдемо цей шлях, аби ветерани могли отримувати адекватну пенсію. Тисячі людей віддали здоров’я і роки служби, щоби чесно служити Україні», – заявив Аваков.

Як уже повідомлялося, у грудні міліціонери на пенсії перекрили трасу Київ-Чоп на Рівненщині з вимогою підвищити їм пенсії. Патрульні намагалися пустити автомобілі в об’їзд, але колишні правоохоронці перекрили рух і там.