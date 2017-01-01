Аваков пояснив, чим займатиметься нова річкова поліція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нов а річков а поліці я

Голова Національної поліції України Сергій Князєв анонсував запуск річкової поліції в 5 областях

Нова річкова поліція Києва забезпечить патрулювання і припинення правопорушень, а також співпрацю з рибінспекцією та боротьбу з браконьєрством.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

«Цей перезавантажений заново поліцейський підрозділ має забезпечити патрулювання, припинення правопорушень та профілактичну роботу з відпочиваючим населенням на річці; ефективне співробітництво з рибінспекцією, боротьбу з браконьєрством, незаконним виловом риби; спільні заходи з екологами та збереження обладнання пляжів і зон відпочинку», - йдеться в заяві міністра Аваков повідомив, що підшефна територія річкової поліції становить 1,6 тис. кв. км акваторії річки Дніпро і Канівського водосховища, а також 43 кілометри берега в межах Києва.

Також міністр додав, що річкова поліція отримала новий офіс біля Дніпра, оновлені катери і системи моніторингу акваторії, в тому числі дрони. Аваков проанонсував появу річкової поліції у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській, Одеській та Донецькій областях.