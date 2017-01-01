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    Аваков про обстріл консульства: Значення провокацій з боку РФ перебільшене

    • Сьогодні, 15:39
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    Арсен Аваков
    Арсен Аваков

    На даний момент безпеку польських дипустанов в Україні повністю забезпечено

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що безпеку польських дипломатичних установ на території України забезпечено. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

    «Але ми перебуваємо у стані війни з Російською Федерацією. І можливі провокації. Я прошу не надавати їм перебільшеного значення. Я хочу, аби всі це також розуміли. У Польщі, і в РФ, і у нас на цьому будуть грати деструктивні сили», – сказав Аваков.

    Однак, за його словами, наразі безпеку дипустанов повністю забезпечено.

    Як повідомлялося, 29 березня вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. На щастя, ніхто не постраждав.

    Міністерство закордонних справ Польщі викликало на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю.

    Глава МЗС України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генконсульства Польщі. У МЗС не виключають, що обстріл польського консульства міг бути інспірований ззовні.

    Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних.

    Служба безпеки України розглядає всі версії обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, в тому числі теракт. 

    Мазовецький закордонний відділ департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури Польщі розпочав власне слідство у справі обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку.

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