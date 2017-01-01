Аваков про обстріл консульства: Значення провокацій з боку РФ перебільшене



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арсен Аваков

На даний момент безпеку польських дипустанов в Україні повністю забезпечено

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що безпеку польських дипломатичних установ на території України забезпечено. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

«Але ми перебуваємо у стані війни з Російською Федерацією. І можливі провокації. Я прошу не надавати їм перебільшеного значення. Я хочу, аби всі це також розуміли. У Польщі, і в РФ, і у нас на цьому будуть грати деструктивні сили», – сказав Аваков.

Однак, за його словами, наразі безпеку дипустанов повністю забезпечено.

Як повідомлялося, 29 березня вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. На щастя, ніхто не постраждав.

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