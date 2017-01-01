Аваков прокоментував свою е-декларацію за 2016 рік

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Аваков зазначив, що зміни торкнулися готівки і банківських рахунків

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував в Facebook параметри своєї декларації за 2016 рік і відмінності її від декларації за 2015 рік.

«Доходи 2016 року:

- Заробітна плата за основним місцем роботи - 466 121 грн.

- Погашення номіналу вартості Казначейське зобовязань Військові Серії В - 20 000 грн.

- Погашення купонів Казначейське зобовязань Військові Серії В - 2 800.

- Дивіденди за рішенням загально зборів Avitalia s.r.l. від 14.10.2016, які не пройшли по рахунку нарахування и не були виплачені у 2016 году - 148 423 євро.

Доходи дружини:

- Заробітна плата за основним місцем роботи - 289 032 грн.

- Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав – 13 156 грн», - написав Аваков.

За його словами, дружина продала належні їй акції на суму 13,156 тис. грн і дарчим подарувала сину акції АТ «Інвестор» номінальною вартістю трохи більше 210 грн.

«У італійської компанії, що належить мені - Avitalia srl, в якій мої інтереси, згідно закону, при управлінні представляє уповноважений ліцензійний адвокат - у порівнянні з 2015 роком з'явилися дві операційні туристичні компанії, зареєстровані у відповідному реєстрі в листопаді 2016 року. 100% кожної з цих компаній належить Avitalia srl. На 31.12.16 і по сей день - оголошений статутний фонд кожної з цих компаній - $10 000 -ще не оплачений і створені компанії поки не ведуть діяльності», - деталізував міністр.

Також Аваков зазначив, що зміни торкнулися готівки і банківських рахунків - він закрив рахунки в російському «Альфа-банку», збільшив присутність у державних «Ощадбанку» та «Укрексімбанку».