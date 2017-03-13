Аваков прокоментував звинувачення проти Турчинова: «Це марення сивої кобили»

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На думку Авакова, злочинці хочуть відвернути увагу від сласних персон, звинувативши в злочинах високопосадовців

Заяви колишнього народного депутата Шепелєва про те, що Турчинов і Лук'янчук вивели в офшори 800 млн доларів із держбюджету та допомоги МВФ – «марення сивої кобили».

Таку заяву зробив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у програмі «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK.

Коментуючи звинувачення проти свого однопартійця Олександра Турчинова у виведенні коштів закордон, міністр МВС наголосив: «Я нагадаю, що Шепелєв – людина, яка втекла з-під варти в лікарні, обвинувачується в фінансових злочинах і у вбивстві, в тому числі. Це людина, яка жила протягом двох останніх років в Москві, офіційно співпрацювала з ФСБ Російської Федерації, і яка раптово виходить на основного оборонного чиновника Турчинова з такою заявою. Такі заяви можна на всіх написати. І на мене також. Це марення сивої кобили».

На думку Авакова, таким чином, злочинці хочуть відвернути увагу від сласних персон, звинувативши в злочинах високопосадовців: «Я припускаю, що такі заяви потрібно перевіряти, Але потрібно дуже тверезо оцінювати все це. От дивіться який цікавий ефект: Онищенко, про нього кажуть: злодій негідник. Він виїхав до Лондона і сказав: товариші, це не я, це Порошенко поганий. Його забули, йому все пробачили. Він просто екзотичний хлопець в еміграції, який курить сигару. І всі переключили увагу на Порошенка. Так працює психіка. Але ж ми всі все таки повинні подорослішати».

Натомість, ситуацію з головним санітарним лікарем Святославом Протасом України Аваков назвав обурливою.

«Це була операція, яку проводили наш департамент економіки та НАБУ, де ми в рамках спецоперації затримали головного санітарного лікаря, його заступників і санітарних лікарів майже всіх областей. За допомогою хитрості адвокатів Антикорупційна прокуратура справу закрила. І НАБУ і ми в рамках відповідної процедури подали протест. В рамках антикорупційних справ такі ситуації бувають», – відзначив міністр.