Аваков розказав, кому і за що вручає зброю

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Аваков вручив за 2014-2016 роки 1322 одиниці нагородної зброї

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, скільки і кому за останні роки було вручено зброї в Україні. Про це він написав у своєму Фейсбук. Міністр також наголосив, що зброю він не «дарує», а «нагороджує», як відзнакою МВС за певні досягнення.

«Міністр внутрішніх справ має право приймати рішення про нагородження цивільних і службовців України рядових і офіцерів - за особливі заслуги. Я цим правом активно користуюся. Бо Нагородна зброя в сьогоднішній ситуації - одна з найбажаніших нагород для тих, хто відзначився», - написав він.

«За що я вручаю цю категорію нагород? Поліцейським, гвардійцям, прикордонникам, рятувальникам і пожежникам, іншим співробітникам МВС, співробітникам УДО, СБУ, Збройних сил - нагорода вручається за відзнаку в службі, відмінність - в бойових ситуаціях, в операціях проти кримінального елементу, довгострокову бездоганну службу, - зазначив він. - Нагородна зброя вручалася мною і депутатам, і державним службовцям. Тут для мене включався дуже ясний критерій. Нагороди отримували депутати останніх скликань, які брали активну участь у подіях на Майдані і ті, хто так чи інакше активно діяли у ситуації військового конфлікту на сході і в Криму».



Він наголосив, що виходячи з тих же критеріїв, вручалася нагородна зброя і членам уряду, співробітникам апарату РНБО, інших органів виконавчої влади –включно із місцевими адміністраціями Луганської і Донецької областей.

«Нагородна зброя вручається мною так само громадським діячам. Як правило це були активісти Майдану і волонтери, які допомагали на Майдані і в забезпеченні наших сил в АТО. Я вручав зброю волонтерам, які їздили на допомогу нашим підрозділам в АТО - їздили і вдень, і вночі, потрапляючи під обстріл. Журналістам. Вручав нагородні так само і меценатам-волонтерам, які жертвують великі гроші на забезпечення наших добробатів і спецпідрозділів. Вручав спортсменам і тренерам, які готують наших бійців в тренувальних таборах і залах. Вручав деяким артистам, які їздять на передову з виступами», розповів Аваков.



Також він навів цифри про вручення зброї в різні роки різними міністрами внутрішніх справ:

З 2004 по 31.12. 2016 року різними міністрами МВС України було вручено 2230 одиниць нагородної зброї.

2004 - 158, 2005 - 113, 2006 - 50, 2007 - 9, 2008 – 61, 2009 -227, 2010 -77, 2011 - 75, 2012 - 53, 2013 - 85.

І мої нагородження: 2014 - 572, 2015 - 358, 2016 - 392.

«Я вручив за 2014-2016 роки одну тисячу триста двадцять дві одиниці нагородної зброї. Більше всіх міністрів разом узятих. І вважаю, що діяв в поточній ситуації адекватно, і був гордий за кожного кому вручав зброю», - зазначив Аваков.



Цифри за категоріями нагороджених:

658 - рядовим і офіцерам поліції, бійцям добробатів і спецпідрозділів МВС.

208 - рядовим і офіцерам Нацгвардії і інших підрозділів МВС

134 - волонтерам та громадським діячам.

112 - депутатам Верховної Ради України двох останніх скликань (2014 -46, 2015 - 34, 2016 - 32)

54 - службовцям УДО.

35 - співробітникам місцевої виконавчої влади в тому числі Донецької та Луганської обл.

22 - співробітникам Прокуратури та Військової прокуратури України.

21 - рядовим і офіцерам Державної прикордонної служби

19 - співробітникам Кабінету міністрів України.

13 - бійцям і офіцерам Міністерства оборони України.

13 - співробітникам Адміністрації Президента України.

12 - співробітникам СБУ.

6 - працівникам апарату РНБО

6 - спортсменам, артистам і представникам творчих професій.

5 - працівникам Нацбанку України.

4 - офіцерам Служби надзвичайних ситуацій України.

«Ми прийняли рішення не оприлюднювати повних списків нагороджених, так як в значній мірі це стосується бійців, офіцерів і співробітників, що беруть участь в спеціальних військових і поліцейських операціях і оприлюднення даних може завдати шкоди або їх професійної діяльності або їх особистої безпеки. У ряді випадків, за згодою нагороджених ми робимо це публічно, в ряді - закриваємо інформацію. У всіх ситуаціях, крім ситуацій нагородження офіцерів розвідки і діють під прикриттям - ми надаємо нагородженим можливість самостійно вирішити - чи буде інформація про нагородження публічною», - пояснив він.



Аваков додав, що нагородний фонд зброї формується за рахунок залишків на складах МВС, планових закупівлях на казенному підприємстві МВС «Форт» і надходжень в порядку дії закону «Про благодійництво» - коли ряд постачальників передають для нагородного фонду зброю різних марок.



Крім міністра МВС, нагородну зброю мають право вручати - президент України, міністр оборони, голова СБУ.



«Ще важливий момент. Нагородна зброя - не є власністю громадянина, який її отримав. Вона не продається і не передається третій особі, не передається у спадок. Після смерті нагородженого - зброя повертається державі», - наголосив міністр.



Також він навів цифри по зброї, яка офіційно знаходиться на руках у громадян України:



За підсумками 2016 року, згідно з бази даних, на обліку органів Національної поліції України в країні 878 739 осіб - власників вогнепальної зброї. За 2016 рік зростання склало 10 158 осіб.



Всі ці люди мають у власності та особистому користуванні:

- 763 725 одиниць мисливської зброї (+9 415 за 2016 рік);

- 144 770 одиниць мисливської нарізної зброї (+ 6 526);

- 5 014 одиниць мисливської комбінованої зброї (+ 118).

«Якщо до цього додати 189 643 чоловік, що мають на руках 194 845 одиниць спеціальних гумострілів, пневматики та інших спецзасобів несмертельної дії, маємо більше мільйона цивільних осіб, які володіють зброєю в Україні», - розповів Аваков.



Міністр також виклав свою позицію щодо права володіння і доступу до вогнепальної короткоствольної нарізної зброї.

«Моя позиція:

Доступ до автоматичного нарізної, вогнепальної зброї повинен бути тільки у державних структур. Доступ приватних осіб до такої зброї повинен бути заборонений.

Вогнепальні бойові пістолети. Тут вважаю за можливе запровадження права на володіння і носіння короткоствольної бойової нарізної зброї для цивільних осіб з низкою жорстких обмежень.

Необхідно ввести обмеження, які виділяють категорію цивільних осіб, яким може бути дозволено володіння бойовими пістолетами. Жорсткий соціальний і медичний контроль», - зазначив Аваков.

«Наприклад, які служили і служать у військових і воєнізованих державних підрозділах певний термін і не мають стягнень і зауважень, які пройшли відповідний курс поводження з такою зброєю і незалежний від впливу психологічний тест з жорстким порогом . Подібних критеріїв може бути кілька. Але, мені абсолютно ясно одне - таке право на короткоствольну зброю не повинно бути поголовним і не повинно реалізовувати право на застосування такої зброї в ситуаціях на розсуд власника», - підкреслив очільник МВС.



Він додав, що все це повинно бути чітко прописано відповідним законом, який необхідно прийняти в парламенті.

Нагадаємо, раніше стали відомими прізвища 400 осіб, яких було нагороджено зброєю від міністра МВС Арсена Авакова у 2014-2015 рр.