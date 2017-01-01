Аваков розкрив подробиці затримання екс-податківців

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В операції по затриманню екс-податківців брало участь понад дві тисячі людей

В операції по затриманню екс-податківців брало участь понад дві тисячі людей

Найбільш масштабна спецоперація із затримання екс-податківців періоду Януковича готувалася близько року.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів в ефірі 24 каналу.

На думку Арсена Авакова, ця операція може слугувати певним дзеркалом Україні, в якій ще не всі інституції остаточно реформувалися та змінилися.

«Ми готували її десь близько року. Це колосальна робота прокуратури під керівництвом Матіоса. Також, були залучені сили Нацполіції. З 26 чоловік одного не затримали, бо він – інвалід. Також, ми слідкуємо наразі за судами, які виносять запобіжні заходи. І ось тут ми зіштовхуємось з дискурсом», – прокоментував Аваков.

Аваков також відмовився коментувати,с кількох конкретно людей не вдалось затримати з тих чи інших причин.

«І це тільки дестабілізує нашу правоохоронну систему. Цю ситуацію можна розглянути як дзеркало загальної ситуації в Україні. От вчора ми проводили понад 500 обшуків. Робили все оперативно, щоб ніхто не втік. Проте, були й такі: пропонували гроші, втікали, домовлялися. В операції брало участь понад 2000 людей. Очевидно, що хтось проговорювався. Одного затримали в аеропорту Бориспіль. Але й не всіх вдалось затримати з тих, кого планували», – розповів він.

Як відомо, Печерський районний суд Києва обрав екс-заступнику керівника харківської податкової адміністрації Тетяні Масловій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 999 тис. грн. Маслова має внести заставу у розмірі 998,760 тис. грн протягом п'яти днів.

Раніше Печерський суд відпустив під заставу в розмірі 15 млн гривень колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антіпова, зобов'язавши його носити електронний браслет строком на два місяці.

Також суд постановив надягнути електронний браслет з можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень на екс-голову Державної податкової служби у Полтавській області Володимира Задорожного.

Крім того, суд обрав запобіжний захід колишньому начальнику Державної податкової інспекції у Святошинському районі міста Києва Юрію Мостіпану. Суд вирішив звільнити його під заставу в 1 млн гривень, зобов'язавши його носити електронний браслет.

Начальнику Дарницької податкової адміністрації в Києві Юрію Кравченку обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн гривень.

У середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.