Аваков розповів, коли знову запрацюють паспортні центри

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Глава МВС Арсен Аваков Фото: Станіслав Груздєв/Главком

У МВС сподіваються, що колеги з СБУ швидко вирішать питання з провайдером

Глава МВС сподівається, що протягом двох днів паспортний сервіс відновить свою роботу

Про це сказав журналістам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Еспресо.TV.

«Паспортні, міграційні центри та державне підприємство «Документ» з п'ятниці працюють з перебоями. Це сталось, тому що головний провайдер, який забезпечував державну функцію захищеного зв'язку, зараз знаходиться під перевірками СБУ», - сказав Аваков.

За його словами, у МВС сподіваються, що колеги з СБУ швидко вирішать це питання з провайдером і це займатиме не більше одного-двух днів.

Як повідомлялося, видачу біометричних паспортів було заблоковано через дії СБУ. Внаслідок слідчих дій працівників Служби безпеки України в одного з операторів зв’язку тимчасово було призупинено оформлення і видачу біометричних документів (паспорт для виїзду за кордон та ID-паспорт) у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та «Паспортних сервісах» на всій території України. Підрозділи міграційної служби наразі працюють у штатному режимі.

Раніше повідомлялося, що сайт державного підприємства «Документ», який займається видачею ‎біометричних закордонних паспортів, не працює із технічних причин.‎ Сам паспортний сервіс у Києві теж не працює.